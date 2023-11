Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 13.11.2023:

Peine (ots)

Versuchter Fahrraddiebstahl am Bahnhof

Am 12.11. gegen 13:00 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin der Polizei in Peine, dass am Bahnhof ein Fahrrad gestohlen werden solle. Die 22-Jährige habe zwei Männer am Fahrradunterstand auf der Südseite des Bahnhofs dabei beobachtet, wie sie mit einem Bolzenschneider das Schloss eines E-Bikes durchschnitten. Als die Männer die Zeugin bemerkten, hätten sie von dem Rad abgelassen und seien durch die Unterführung weggelaufen. Die Zeugin beschrieb die Männer wie folgt:

- beide dunkel bekleidet - beide ca. 30 Jahre alt - eine Person mit schwarz/weißen Schuhen

Das Fahrrad ließen die Täter vor Ort zurück. Es konnte mittlerweile der Eigentümerin wieder übergeben werden. Hinweise nimmt die Polizei in Peine unter 05171-9990 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell