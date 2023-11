POL-MG: Einbruch in Büroräume

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind am Dienstag, 31. Oktober, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bismarckstraße eingebrochen. Sie entwendete Bargeld und Schmuck. Nach bisherigem Ermittlungsstand näherten sich die Täter zwischen 18 und 22 Uhr dem Gebäude. Anschließend hebelten sie die Eingangstür auf und bewegten sich durch den Hausflur bis in die 2.Etage. Dort öffneten sie ebenfalls gewaltsam ...

mehr