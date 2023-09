POL-AC: Raub auf Kiosk - Polizei fahndet nach Täter

Aachen (ots) - Aachen - Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Eynattener Straße kam es am Freitagnachmittag (01.09.2023, 17:05 Uhr) zu einem lebensgefährlichen Unfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 68-jähriger Mann mit seinem Pkw den Parkplatz und übersah dabei einen vermutlich obdachlosen, 52-jährigen Mann. Der Fußgänger wurde von dem Fahrzeug überrollt. Er wird stationär in einem Krankenhaus ...

