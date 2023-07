Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Hochwertiges E-Bike entwendet

Niederkirchen b Deidesheim (ots)

Zwischen dem 26.07. und dem 27.07.2023, wurde vom Betriebsgelände eines Weinguts in der Hintergasse in Niederkirchen bei Deidesheim, ein hochwertiges E-Bike der Marke Radon entwendet. Der Geschädigte sicherte das E-Bike zwar mit einem Schloss gegen ein Wegfahren, jedoch schloss er dieses nicht an einen fest verbauten Gegenstand an. Da das Fahrradschloss vor Ort nicht aufgefunden wurde ist anzunehmen, dass das E-Bike nicht weggefahren, sondern auf andere Weise abtransportiert wurde.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizeiinspektion Haßloch zu melden.

