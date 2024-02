Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Ermittlungen nach Einbruch

Oldenburg (ots)

Mehrere Einbrüche vom Wochenende beschäftigen die Polizei, gesucht werden Zeugen der Taten.

Einen ersten Einbruch in ein Bürogebäude nahmen die Beamten am Sonntagabend auf. Den ersten Ermittlungen zufolge hebelten die Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Eingangstür des Gebäudes im Pophankenweg auf und durchsuchten mehrere Räume. Angaben zum Diebesgut können hier vorerst nicht gemacht werden. (254372)

In eine Wohnung in der Friederikenstraße drangen die Täter am Sonntag in der Zeit von 10:00 Uhr bis ca. 14:30 Uhr ein. Hierzu brachen diese eine Fenster auf und konnten aus der Wohnung unter anderem einen Laptop sowie eine Spielekonsole entwenden. (253837)

Zwei Autoaufbrüche beschäftigten die Beamten ebenfalls am vergangenem Wochenende.

Die Seitenscheibe eines in der Straße Junkerburg geparkten VW Transporters schlugen die Täter in der vergangenen Nacht, gegen 22:30 - 22:45 Uhr, ein. Aus diesem wurden mehrere Werkzeuge entwendet, der genauen Wert kann noch nicht beziffert werden. Durch eine Zeugin konnten mehrere Personen unmittelbar vor der Tat an dem Transporter beobachtet werden, die mit einem grauen Kleinwagen aus der Junkerburg flüchteten. Einen Zusammenhang kann die Polizei nicht ausschließen. (254609)

Einen weiteren Autoaufbruch nahm die Polizei in der Stresemannstraße auf. Ebenfalls in der letzten Nacht, gegen 22:25 Uhr, schlugen hier die Täter die Seitenscheibe eines VW Caddy ein und entwendeten aus diesem einen Werkzeugkasten. Auch hier konnte eine Gruppe von 3 - 4 Personen beobachtet werden, die unmittelbar nach der Tat floh. Drei der Personen seien dunkel bekleidet gewesen, die vierte Person habe eine auffällige Blau / Türkise Jacke getragen. (254715)

In allen Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 melden.

