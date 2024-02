Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Einbruch in Anwaltskanzlei+++

Oldenburg (ots)

+++Einbruch in Anwaltskanzlei+++In der Tatzeit Freitag auf Samstag, zwischen 18.00 Uhr und 14.00 Uhr, gelangen bislang unbekannte Täter nach Zerstören einer Terrassentürscheibe in die Büroräume einer Anwaltskanzlei in der Wilhelmshavener Heerstraße. Entwendet werden eine Armbanduhr und ein geringer Bargeldbetrag. Hinweise bitte an die Polizei unter 0441/790-4115. -251130-

