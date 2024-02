Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++"Elsa" sorgt für Polizeieinsatz+++

Oldenburg (ots)

Am Sonntagabend kommt es für die Polizei aus Westerstede zu einem etwas anderen Hilfseinsatz. Anwohner in Westerstederfeld melden Hilferufe einer Person, können diese aber nicht genau lokalisieren. Die Polizeistreife macht sich im betreffenden Bereich umgehend auf die Suche nach dieser Person. Hilferufe werden aber nach dem Eintreffen nicht mehr wahrgenommen, so dass weitere Anwohner befragt werden. Schließlich treffen die Beamten auf einen jungen Mann, der derzeit das elterliche Haus einhütet. Dieser gibt an, dass ihm zu später Stunde eines der Hühner entlaufen sei und er versucht habe, dies mit Namen zu rufen, um es zurück zu locken. Der Name des Huhnes sei "Elsa", welchen er dann mehrfach laut gerufen habe. Die Meldenden haben dies dann fälschlicherweise als Hilferufe wahrgenommen so die Polizei. Da sich Elsa wieder im Gewahrsam des Besitzers befindet, wird der Einsatz umgehend beendet. Auch wenn man sich in diesem Fall ein Schmunzeln nicht verkneifen kann, weist die Polizei ausdrücklich daraufhin, bei Hilferufen umgehend den Notruf zu wählen, damit entsprechende Hilfsmaßnahmen eingeleitet werden können.

