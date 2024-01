Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Wohngebäudes- 72-jährige Bewohnerin verstorben // Pressemitteilung Nr.3

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie berichtet, kam es am Mittwochvormittag zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße. Nachdem der Brand der Feuerwehr kurz nach 09 Uhr gemeldet worden ist, konnte diese nach Eintreffen an der Einsatzörtlichkeit den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Die Ermittlungen zu der leblos geborgenen Person konnten zwischenzeitlich abgeschlossen werden und es handelt sich zweifelsfrei um die 72-jährige Bewohnerin der Dachgeschosswohnung.

Die Höhe des Sachschadens sowie die Brandursache sind weiterhin unklar.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim dauern an.

