POL-MA: Mannheim: Küche in Brand geraten - Pressemitteilung Nr.2

Ketsch (ots) - Derzeit kommt es in der Gartenstraße zu Einsatzmaßnahmen, nachdem der Feuerwehr ein Gebäudebrand gemeldet wurde. Nähere Informationen liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Die Löscharbeiten dauern noch an. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Stefan Wilhelm Telefon: 0621 / 174-1111 E-Mail: ...

