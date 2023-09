POL-PPRP: Vandalismus an Toiletten-Container

Ludwigshafen (ots) - In eine Apotheke in der Bürgermeister-Trupp-Straße wurde eingebrochen und eine Kiste mit Arzneimitteln gestohlen. Dies wurde Montagnacht (25.09.2023) gegen 1 Uhr festgestellt. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Wer hat zwischen dem 24.09.2023, 11:30 Uhr, und dem 25.09.2023, 1 Uhr, etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail ...

