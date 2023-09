POL-PPRP: Zwei Autos stark beschädigt

Ludwigshafen (ots) - In einen leerstehenden Laden in der Sternstraße wurde zwischen dem 21.09.2023, 17 Uhr und dem 23.09.2023, 16:30 Uhr, eingebrochen und ein Mountain-Bike gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

