Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versucht in Bar einzubrechen

Ludwigshafen (ots)

Eine bislang unbekannte Person versuchte sich zwischen Sonntag (24.09.2023, 13:30 Uhr) und Montag (25.09.2023, 17 Uhr) Zutritt zu Lagerräumen einer Bar in der Sternstraße zu verschaffen. Es gelang ihr jedoch nicht, die Tür aufzubrechen. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts.

Anwohner hatten gegen 3 Uhr eine dunkelgekleidete Person mit Taschenlampe im Hof der Bar gesehen. Ob es sich dabei um den Täter oder die Täterin handeln könnte, wird Bestandteil der Ermittlungen sein.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat in der Sternstraße etwas beobachtet oder gehört - insbesondere in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 02:30 Uhr und 03:30 Uhr. Hinweise bitte an Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Auch im Falle eines Einbruchversuchs in einen Friseursalon in der Friesenheimer Straße bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 um Hinweise. Unbekannte hatten zwischen dem 23.09.2023, 16 Uhr und dem 25.09.2023, 10 Uhr, versucht in den Salon einzudringen. Es gelang ihnen jedoch nicht, sich Zutritt zu verschaffen. Die Schadenshöhe durch Hebelspuren steht bislang nicht fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell