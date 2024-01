POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Wohngebäudes // Pressemitteilung Nr.1

Mannheim (ots) - Am Mittwochmorgen kurz nach 07:30 Uhr kam es in der Melchiorstraße aus ungeklärter Ursache zu einem Küchenbrand. Die Einsatzmaßnahmen dauern derzeit noch an. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Carl-Benz-Straße ist zwischen der Nürburgstraße und der Max-Josef-Straße gesperrt. Der Feuerwehr gelang es das Feuer zügig zu löschen. Eine Gefahr für Dritte ...

