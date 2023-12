POL-FR: Kandern: Pkw überschlägt sich auf der Kandertalstraße

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 21. Dezember 2023, gegen 20 Uhr ist es in der Waldkircher Straße, kurz nach der Haltestelle Eugen-Martin-Straße, in Freiburg zu einer Kollision zwischen einer Straßenbahn der Linie 2 "Günterstal" und einem Pkw gekommen. Verletzt wurde offenbar niemand, allerdings entstand an beiden Fahrzeugen hoher Sachschaden. Nach derzeitigen ...

mehr