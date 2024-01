Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Wohngebäudes // Pressemitteilung Nr.2

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochvormittag wurde die Feuerwehr über den Notruf über einen Brand in einem Gebäude in der Gartenstraße informiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten diese einen Brand im Dachgeschoss fest, woraufhin umgehend die Löschmaßnahmen eingeleitet worden sind. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden, sodass ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile verhindert werden konnte. Die Löschmaßnahmen sind beendet.

Eine Person konnte durch die Feuerwehr nur noch leblos geborgen werden. Die Ermittlungen zur Identität der Person dauern derzeit an und ist bislang nicht geklärt. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.

Derzeit ist die Dachgeschosswohnung des Mehrfamilienhausens (drei Parteien) nicht mehr bewohnbar.

Der Polizei wurde gegen 09:45 Uhr durch die Feuerwehr der Brand in der Gartenstraße gemeldet. Die genaue Brandursache ist bislang unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell