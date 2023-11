Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Zusammenstoß zwischen Auto und E-Bike Fahrer- ein leicht Verletzter (22.10.2023)

Singen (ots)

Am Donnerstag, gegen 11.15 Uhr, ist es auf der Uhlandstraße zu einem Unfall gekommen bei dem ein E-Bike Fahrer leicht verletzt worden ist. Ein 87-jähriger Fahrer eines Fiat Panda war auf der Uhlandstraße in westliche Richtung unterwegs. Am Kreisverkehr Uhlandstraße/ Hohenhewenstraße hielt der Mann seinen Wagen zunächst an, fuhr kurze Zeit später jedoch in den Kreisverkehr ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 27 Jahre jungen Fahrer eines E-Bikes, der bereits im Kreisverkehr fuhr. Dieser stürzte auf die Straße und verletzte sich dabei leicht. Am E-Bike entstand ein Blechschaden in Höhe von rund 200 Euro. Der Fiat wurde nicht beschädigt.

