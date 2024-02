Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Mehrere Diebstähle in Rastede

In den vergangenen Tagen ist es im Ortskern von Rastede zu mehreren Diebstahlen gekommen. In zwei Fällen vom vergangenen Samstag und Dienstag befanden sich die Geschädigten in örtlichen Supermärkten, um einzukaufen. Dabei wurden ihnen jeweils die Geldbörse von einem unbekannten Täter entwendet, einmal direkt aus der Jackentasche, ein anderes Mal aus der im Einkaufwagen abgelegten Handtasche. Ein weiterer Fall ereignete sich ebenfalls am Dienstag gg. 11:45 Uhr auf dem Fahrradweg der Oldenburger Straße. Eine ältere Dame fuhr mit ihrem Fahrrad in Fahrtrichtung Wahnbek, ihre Handtasche hatte sie in den hinteren Fahrradkorb gelegt. Zwischen Bahnhofstraße und Schlossstraße wurde sie von einem Mann überholt, der ihr offensichtlich im Vorbeifahren aus der offenen Handtasche die Geldbörse entwendete. Zur Beschreibung konnte sie lediglich sagen, dass es sich um einen dunkel gekleideten Mann auf einem dunklen Fahrrad gehandelt hat. Die Polizei Rastede bittet Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 04402/9165215 zu melden. Zudem ergeht der Hinweis, Handtaschen oder andere Wertgegenstände nicht unbeobachtet im Einkaufswagen zurückzulassen. Bitte achten sie auf ihre Wertgegenstände.

