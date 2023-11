POL-HAM: Unbekannte Ladendiebe flüchten aus Bekleidungsgeschäft

Hamm-Westen (ots) - Eine 61-jährige Frau wurde als Fußgängerin an der Einmündung Pestalozzistraße / Wilhelmstraße am Dienstag, 21. November, nach einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Ein 26-jähriger VW-Fahrer war gegen 17.10 Uhr auf der Pestalozzistraße in südlicher Richtung unterwegs. An der Einmündung zur Wilhelmstraße querte die 61-Jährige im Beisein ihres Mannes die Pestalozzistraße in Richtung ...

mehr