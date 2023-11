Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pizza-Bote bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm-Westen (ots)

Ein 25-Jähriger Auslieferungsfahrer einer örtlichen Pizzeria wurde am Dienstag, 21. November, bei einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße verletzt. Der Rad-Fahrer befuhr gegen 18 Uhr die Nebenfahrbahn / Rechtsabbiegerspur der Wilhelmstraße in Richtung Lohauserholzstraße. Dabei benutzte er den südlichen Radweg. Da ein Pkw auf dem Radweg stand, scherte der Radfahrer nach links aus, um an diesem vorbeizufahren. Hierbei wurde er von einem nachfolgenden VW einer 49-Jährigen touchiert, welche die Rechtsabbiegerspur in gleicher Richtung befuhr. In der Folge fuhr der 25-Jährige auf das stehende Fahrzeug auf und stürzte zu Boden. Durch den Sturz verletzte er sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, in welchem er ambulant behandelt wurde. Die beteiligten Pkw wurden nicht beschädigt. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden von geschätzt 200 Euro. (rs)

