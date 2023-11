Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Westen (ots)

Eine 61-jährige Frau wurde als Fußgängerin an der Einmündung Pestalozzistraße / Wilhelmstraße am Dienstag, 21. November, nach einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Ein 26-jähriger VW-Fahrer war gegen 17.10 Uhr auf der Pestalozzistraße in südlicher Richtung unterwegs. An der Einmündung zur Wilhelmstraße querte die 61-Jährige im Beisein ihres Mannes die Pestalozzistraße in Richtung Westen. Im Einmündungsbereich wurde sie von dem VW touchiert und kam zu Fall. Die Frau verletzte sich leicht und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An dem VW entstand kein Sachschaden. (rs)

