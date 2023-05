Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen

ZPD: "Klimaneutrale Verkehrswende aktiv mitgestalten!": Alternative Antriebe im Fokus des ersten Bundeskongresses für "Elektromobilität in polizeilichen Flotten"

Hannover (ots)

Polizeipräsident Uwe Lange hat heute im Tagungszentrum der Polizei Niedersachsen (INFORUM) den zweitägigen Bundeskongress "Elektromobilität in polizeilichen Flotten" eröffnet. Bei der Veranstaltung handelt es sich bundesweit um die erste ihrer Art zu den Themenschwerpunkten "Flottenelektrifizierung", "Ladeinfrastruktur" sowie "E-Nutzfahrzeuge". Sie bietet bis morgen eine Plattform für rund 130 Fach- und Führungskräfte der Polizei im Bund sowie in allen Bundesländern, die sich strategisch wie auch in der Umsetzung mit der Fuhrparkelektrifizierung beschäftigen. Vor dem Hintergrund bestehender Netzwerke nehmen an der Veranstaltung auch zwei Beamte der Kantonspolizei Basel teil, die im Rahmen eines Vortrags über ihren Weg der Flottenumstellung in der Schweiz berichten.

Das abwechslungsreiche Konferenzprogramm im Tagungs- und Veranstaltungszentrum der Polizei Niedersachsen bietet Podiumsdiskussionen, Vorträge und Workshops. Dabei werden sowohl die bislang noch unterschiedlichen Perspektiven und Zwischenstände bei der Flottenelektrifizierung der Polizei im Bund und in den Ländern als auch praxisnahe Fragestellungen und Lösungsansätze aus Forschung, Förderung sowie bereits erfolgreichen Beispielen aus anderen Bereichen der öffentlichen Verwaltung aufgegriffen. Für die Landesregierung stellte sich am Mittag die niedersächsische Ministerin für Inneres und Sport, Daniela Behrens, den Fragen des Fachpublikums.

Ministerin Behrens sagte: "Klimaschutz geht uns alle an! Auch als Landesregierung haben wir uns deshalb ambitionierte Klimaziele gesteckt. Bis spätestens 2040 soll Niedersachsen klimaneutral werden. Dieses Ziel werden wir mit einem ganzen Bündel aus Maßnahmen erreichen, wie beispielsweise dem im Koalitionsvertrag verankerten Mobilitätsmanagement. Dies sieht einen deutlichen Fokus auf der Elektrifizierung des Landesfuhrparks vor. Die Elektromobilität spielt beim Thema Verkehrswende eine entscheidende Rolle. Aus diesem Grund geht die Polizei Niedersachsen mit gutem Beispiel voran und elektrifiziert seit mehreren Jahren konsequent ihren Fuhrpark. Bereits 2020 wurden im Rahmen eines Kabinettsbeschlusses zur ökologischen Fuhrparkerneuerung 37,5 Millionen Euro für E-Fahrzeuge der Polizei aus dem Corona-Sondervermögen zur Verfügung gestellt. Von modernsten E-Bikes bis zu voll ausgerüsteten Streifenwagen - unsere Polizistinnen und Polizisten können sich immer fortschrittlicher und umweltfreundlicher fortbewegen. Denn von den etwa 2.800 Polizeifahrzeugen des täglichen Dienstes sind schon jetzt bereits 540 elektrifiziert. Nach der kompletten Umsetzung der ökologischen Fuhrparkerneuerung, wird die Polizei Niedersachsen Ende 2023 über 700 Elektrofahrzeuge im Bestand haben - ein wichtiges Signal für eine klimaneutrale Zukunft. Um an dieser niedersächsischen Erfolgsformel auch andere Behörden und Länder teilhaben zu lassen, sind Veranstaltungen wie der heutige Bundeskongress von großer Bedeutung. Sie geben Raum für einen interessanten Austausch, um sich in Workshops weiterzubilden und ermöglichen das Knüpfen neuer Kontakte."

Polizeipräsident Uwe Lange: "Bei den von Millionenbudgets flankierten Bemühungen, den polizeilichen Fuhrpark sowohl ökologisch als auch ökonomisch zu gestalten, profitiert die Organisation in starkem Maße von den Ergebnissen eines vor zwei Jahren erfolgreich abgeschlossenen Forschungsprojektes (Name: lautlos&einsatzbereit). Mit Unterstützung der Technischen Universität Braunschweig sowie des Niedersächsischen Forschungszentrums Fahrzeugtechnik (NFF) konnte wissenschaftlich nachgewiesen werden, dass Elektromobilität auch in extremen Anwendungsbereichen wie denen in der Polizei mit ihren 24/7-Anforderungen funktioniert. Damit sind wir in Deutschland nicht nur ganz weit vorne, sondern im Zuge der Flottenelektrifizierung inzwischen auch gefragte Expertinnen und Experten."

Der daraus hervorgegangene Leitfaden "Elektromobilität für behördliche Flotten" mit seinen zentralen Ergebnissen sowie Handlungsempfehlungen findet nicht nur in ganz Deutschland und darüber hinaus Beachtung, sondern dient inzwischen vielfach als Grundlage für strategische Planungen beim Umbau polizeilicher Fuhrparks. Entscheidend für die gewünschte Transformation ist jedoch, dass die darin beschriebenen Maßnahmen konsequent umgesetzt werden.

Die ersten Schritte zur Elektrifizierung des polizeilichen Fuhrparks liegen bereits mehr als zehn Jahre zurück. Damit hat sich Niedersachsen im bundesweiten Vergleich sehr früh positioniert. "Mit ambitionierten Initiativen und Beschaffungsprojekten haben wir uns mittlerweile eine gute Ausgangsbasis erarbeitet. In der aktuellen Hochlaufphase der Elektromobilität kommt es nun entscheidend darauf an, den Wissenstransfer und den fachlichen Austausch bei allen Verantwortlichen, auch denen in der Polizei, weiter zu intensivieren. Oder um es mit anderen Worten auszudrücken: Es braucht für alle Anforderungen an Mobilität die besten Lösungen, um die klimaneutrale Verkehrswende aktiv mitzugestalten", zeigten sich die Ministerin und der Polizeipräsident auf dem Weg zur Klimaneutralität wie auch zur Bedeutung des Bundeskongresses einig.

Der Bundeskongress endet morgen Mittag mit einem Blick auf derzeit mögliche Lösungen für die Elektrifizierung von Bedarfen im Bereich der Nutzfahrzeuge./wo

Original-Content von: Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell