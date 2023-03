Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen

ZPD: Einladung (geeignet für Foto- und Fernsehaufnahmen) Vorbereitung für den möglichen Ernstfall:

Hannover (ots)

Besatzungen der niedersächsischen und sächsischen Polizeihubschrauberstaffel trainieren die Bekämpfung von Vegetationsbränden aus der Luft

gemeinsam mit ihren Pendants aus Sachsen erlernen und üben Besatzungen der Polizeihubschrauberstaffel Niedersachsen (PHuStN) dieser Tage an den Standorten Rastede (theoretische Grundlagen) sowie Rostruper Heide den fliegerischen Umgang mit Außenlöschbehältern (sogenannten Bambi Buckets) an Einsatzmaschinen sowie das notwendige und reibungslose Zusammenspiel mit Feuerwehrkräften am Boden. Sie werden dabei von rund 35 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr des Landkreises Ammerland unterstützt.

Niedersachsens Ministerin für Inneres und Sport, Daniela Behrens, besucht am kommenden Freitag das Trainingsgeschehen, um sich einen persönlichen Eindruck vom Ausbildungsstand zu verschaffen.

In diesem Zusammenhang laden wir Sie herzlich zu einem Pressetermin ein, der am

Freitag, 24. März 2023 von 10:30 bis 11:30 Uhr auf dem Gelände des Luftsportvereins Bad Zwischenahn / Oldenburg, Am Flugplatz, Rostrup 1 in 26160 Bad Zwischenahn

stattfindet.

Vor Ort erläutern Ihnen Innenministerin Daniela Behrens sowie der Polizeivizepräsident der Zentralen Polizeidirektion, Uwe Lange, zunächst die Abläufe inklusive der Trainingsinhalte. Es folgen kurze Statements der Landrätin des Landkreises Ammerland, Karin Harms, sowie von Polizeipräsident Johann Kühme (Polizeidirektion Oldenburg). Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit für O-Töne und Foto- und Filmaufnahmen des Trainingsgeschehens am Sportflughafen sowie am nahegelegenen Zwischenahner Meer (siehe dazu auch Skizze im Anhang).

Angehängt finden Sie auch eine Anfahrtsskizze zum Luftsportverein Bad Zwischenahn.

Um besser planen zu können, benötigen wir Ihre verbindliche Anmeldung zum Termin bis zum 23. März 2023, 16 Uhr, per E-Mail an pressestelle@zpd.polizei.niedersachsen.de - vielen Dank./tru

