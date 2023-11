Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Blücherstraße / Strackstraße wurden am Dienstag, 21. November, gegen 21.30 Uhr eine Frau aus Bergkamen und ein Mann aus Hamm leicht verletzt. Die 25-jährige Fahrerin eines VW befuhr die Blücherstraße in westlicher Fahrtrichtung. An der Kreuzung Blücherstraße / Strackstraße übersah sie den von links kommenden, 34-jährigen Fahrer eines Mazda, der die bevorrechtigte Strackstraße in nördlicher Richtung befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Unfallbeteiligten verletzten sich leicht und wurden medizinisch versorgt. Die beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. (rs)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell