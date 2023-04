Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Hausfassade mit Graffiti beschädigt

Erkelenz-Katzem (ots)

Unbekannte Täter besprühten in der Nacht zum 27. April (Donnerstag) die Fassade eines Hauses an der Straße In Katzem mit einem schwarz-weiß-grünen Schriftzug. Personen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02452 920 0 beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden. Sie haben auch die Möglichkeit, einen Hinweis über die Internetseite der Polizei in Heinsberg zu geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell