Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Diebstahl aus Sprinter

Dörpen (ots)

In der Zeit von Dienstag, 17:30 Uhr bis Mittwoch, 06:30 Uhr kam es in der Straße Hoher Esch zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem am Straßenrand abgestellten Mercedes-Benz Sprinter und entwendeten aus diesem Werkzeuge und weitere Materialien. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dörpen unter der Rufnummer 04963 - 919090 zu melden.

