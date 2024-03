Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rastdorf - Diebstahl aus Sprinter und Lkw

Rastdorf (ots)

In der Zeit von Dienstag, 17 Uhr bis Mittwoch, 06:30 Uhr kam es in der Birkenallee zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem am Wohnhaus abgestellten Mercedes-Benz Sprinter und entwendeten Werkzeuge. In dem Zeitraum Dienstag, 19 Uhr bis Mittwoch, 06:30 Uhr kam es in der Birkenallee zu einem weiteren Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem auf einem Hof abgestellten Lkw. Aus diesem entwendeten die Täter elektrische Werkzeuge. Ob ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 - 93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell