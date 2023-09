POL-NOM: Geldbörse aus Handtasche entwendet

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim, B 64 im Einmündungsbereich zur K 617, 15.09.2023, 19:20 Uhr Zur angegeben Unfallzeit ist ein 57-jähriger aus Boffzen mit seinem Pkw Hyundai samt Anhänger die B 64 von Kreiensen kommend in Richtung Seesen gefahren. In Höhe des Campingplatzes Bad Gandersheims wollte der 57-jährige nach rechts in Richtung Wrescherode abbiegen. Der 57-jährige erkannte noch, wie ein Krad-Fahrer, ...

mehr