Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: geparkten Pkw touchiert und weggefahren

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße Ecke Am Kantorberg, dortiger Parkplatz, zw. dem 06.09.2023, 10:00 Uhr und dem 16.09.2023, 09:15 Uhr Im angegebenen Zeitraum ist es auf dem Parkplatz der Paracelsius Roswitha-Klinik Bad Gandersheim zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang Unbekannter ist hierbei mit seinem Pkw beim Ein- oder Ausparken gegen den geparkten Pkw Suzuki Swift, Farbe schwarz, einer 62-jährigen Hamburgerin gefahren. Der Schaden am Suzuki beträgt ca. 750 Euro. Da der bislang Unbekannte keine schadensregulierende Maßnahmen eingeleitet hat, wurde wiederum ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizei Bad Gandersheim unter der Tel.Nr. 05382-95390 (bas)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell