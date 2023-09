POL-NOM: Im Nebel von der Fahrbahn abgekommen

Bad Gandersheim (ots) - Kalefeld, Am Edelhof, Freitag, 15.09.23, 04.20 Uhr KALEFELD (schw) - In der Nacht zu Freitag, 15.09.23, gegen 04.20 Uhr wurden die Anwohner eines kalefelder Ortsteiles durch Sirenenalarm aus dem Schlaf gerissen. Einsatzanlass war ein Pkw Brand im Bereich der Straße Am Edelhof. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein, in dieser Straße abgestellter Pkw VW Transporter zur o.g. Zeit in Brand. Einsatzkräfte der Feuerwehr Kalefeld, Willershausen und ...

