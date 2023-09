Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw gerät in Vollbrand

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Am Edelhof, Freitag, 15.09.23, 04.20 Uhr

KALEFELD (schw) - In der Nacht zu Freitag, 15.09.23, gegen 04.20 Uhr wurden die Anwohner eines kalefelder Ortsteiles durch Sirenenalarm aus dem Schlaf gerissen. Einsatzanlass war ein Pkw Brand im Bereich der Straße Am Edelhof. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein, in dieser Straße abgestellter Pkw VW Transporter zur o.g. Zeit in Brand. Einsatzkräfte der Feuerwehr Kalefeld, Willershausen und Echte löschten das brennende Kraftfahrzeug ab, ein Totalschaden des Fahrzeuges konnte jedoch nicht verhindern. Insgesamt entstand durch den Brand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000,- EUR. Die Polizei Bad Gandersheim hat hierzu die Brandermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell