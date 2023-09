Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Dreister Betrug

Diebstahl

Einbeck (ots)

Einbeck (rod)

Am 13.09.2023 wurde bei der Polizei in Einbeck durch einen 21-jährigen Geschädigten aus Hamburg eine Anzeige wegen Betrug erstattet. Der Mann wollte aufgrund einer Internetannonce einige elektronische Geräte kaufen und verabredete sich hierzu mit dem mutmaßlichen Verkäufer in Einbeck. Für die Verkaufsabwicklung vereinbarte man als Treffpunkt die Stiftstraße, Ecke Stiftplatz, in Einbeck. Dort wurde dann vom Geschädigten das vereinbarte Geld an den männlichen Verkäufer übergeben und erstmal gezählt. Dabei lenkte dieser den Geschädigten ab und flüchtete plötzlich zu Fuß in Richtung "Auf dem Steinwege" mit dem Geld, ohne die vereinbarten Geräte zu übergeben, und konnte unerkannt entkommen. Der vermeintliche Verkäufer soll schlank, ca. 1,80m groß und ganz in Schwarz gekleidet gewesen sein. Der Vorfall ereignete sich gegen 20:05 Uhr. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck zu melden.

