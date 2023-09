POL-NOM: PKW prallt gegen Haus - 25.000EUR Schaden

Northeim (ots) - Kreisstraße 428 zwischen Nienhagen und Üssinghausen Mittwoch, 13.09.2023, gegen 15:15 Uhr NIENHAGEN(da) - Vermutlich in Folge eines technischen Defekts geriet am gestrigen Nachmittag während der Fahrt ein PKW Skoda auf der Kreisstraße 428 zwischen Nienhagen und Üssinghausen in Brand. Die 49-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich Moringen stellte während der Fahrt Qualm unter der Motorhaube fest und parkte das Fahrzeug am Fahrbahnrand. Kurz nachdem ...

mehr