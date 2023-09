POL-NOM: Diebstahl auf Baustellengelände

Northeim (ots) - Moringen, Waldweg Mittwoch, 13.09.2023, 12:45 Uhr MORINGEN(da) - Zwei bislang unbekannte Täter haben am gestrigen Mittag (13.09.23) gegen 12:45 Uhr am helllichten Tag ein am Fahrradständer vor der KGS angeschlossenes Mountainbike entwendet. Die Täter brachen gewaltsam das Schloss auf und entfernten sich anschließend in Richtung Waldweg. Die Tat wurde durch Zeugen in der Schule beobachtet, die Täter ...

mehr