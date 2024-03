Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Neersen: Einbruch - Schlüssel + Auto gestohlen. Wir suchen Zeuginnen und Zeugen!

Willich-Neersen (ots)

In der Nacht zum Freitag kam es in Neersen auf dem Eickerweg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem ein PKW gestohlen wurde. Das Paar nahm gegen Mitternacht Geräusche wahr, dachte sich jedoch zunächst nichts weiter dabei. Am nächsten Morgen stellte der 53-jährige Mann fest, dass sein Portemonnaie und seine Autoschlüssel fehlten. Beim Nachschauen bemerkte er, dass sein BMW X6 verschwunden war. Vermutlich sind die oder der Unbekannte durch das Kellerfenster ins Haus eingebrochen. Das Einsatzteam konnte Hebelspuren am Kellerfenster feststellen. Der gestohlene BMW X6 hat die Farbe Manhattan-Grün und das Kennzeichen GV-JC 12. Derzeit wird nach diesem Fahrzeug gesucht. Möglicherweise haben Sie es gesehen und können Angaben zum Diebstahl machen. Bitte kontaktieren Sie die Polizei unter der Rufnummer: 02162-377-0. /jk (229)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell