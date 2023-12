POL-BS: Polizei nimmt Einbrecher fest

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Rautheim - Lehmweg 04.12.2023 UPDATE: Der vermisste 65-Jährige konnte leider nur tot in der Nähe des Wohnortes aufgefunden werden. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an. 65-jähriger Braunschweiger wird vermisst Am Vormittag des 04. Dezember meldete die Tochter eines 65-jährigen Braunschweigers ihren Vater als vermisst. Planmäßig habe sie ihren Vater am Montagmorgen besuchen wollen. Dieser habe sich allerdings nicht, wie sonst ...

