Wohl nicht fahrtauglich war eine 28-Jährige am Sonntag bei Göppingen

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau gegen 16 Uhr mit ihrem BMW in der Heininger Straße. Wegen einem Platten konnte sie nicht mehr weiterfahren. Das erkannte auch eine Zeugin, die der Frau helfen wollte. Dabei fiel ihr auf, dass sich die BMW-Fahrerin komisch verhielt und ihr Auto erheblich beschädigt war. Die Zeugin handelte richtig und verständigte die Polizei. Eine Streife kam vor Ort. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes ergab sich für die Polizisten der Verdacht, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol sowie Medikamenten stand. Die Staatsanwaltschaft ordnete deshalb zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit Blutproben an. Offensichtlich befand sich die 28-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation. Nach Durchführung der Maßnahmen kam die Frau in ein psychiatrisches Krankenhaus. Die Ermittler schätzen den Schaden am BMW auf mehrere tausend Euro. Die Ermittlungen zur Suche nach der Unfallstelle dauern an. Zeugen, die vor 16 Uhr einen Unfall in Göppingen im Zusammenhang mit einem schwarzen 4er BMW gesehen haben, können sich beim Polizeirevier Göppingen unter der Tel. 07161/632360 melden.

