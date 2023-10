Polizeidirektion Hannover

POL-H: Fußball: Bilanz der Polizei Hannover anlässlich der Zweitligapartie zwischen Hannover 96 und dem 1. FC Magdeburg

Hannover (ots)

Am Freitag, 20.10.2023, hat das Zweitligaspiel zwischen Hannover 96 und dem 1. FC Magdeburg stattgefunden. Das Spiel verlief größtenteils friedlich und störungsfrei.

Die Fußballbegegnung fand um 18:30 Uhr im hannoverschen Stadion mit 33.200 Heimfans sowie etwa 5.000 angereisten Anhängern des 1. FC Magdeburg statt. Zuvor versammelte sich die hannoversche Fanszene in der Innenstadt Hannovers, um gemeinsam in insgesamt zwei Fanmärschen über die Culemannstraße und das Arthur-Menge-Ufer in Richtung der Sportstätte zu gehen. Um eine störungsfreie Ankunft der Fußballfans am Stadion zu gewährleisten, musste die Polizei kurzzeitig Straßensperrungen einrichten.

Der Gesamteinsatzleiter, Kriminaldirektor Andreas Pütsch, zeigt sich insgesamt erfreut über die positive Einsatzbilanz: "Auch heute konnte die Polizei Hannover durch ihr Sicherheitskonzept eine größtenteils störungsfreie Sportveranstaltung gewährleisten. Ein besonderer Dank gilt sowohl den friedlichen Heim- und Gästefans sowie auch den zahlreichen Beamtinnen und Beamten, die das Spiel begleitet haben."/rod, aw, hgt

