Polizeidirektion Hannover

POL-H: Groß-Buchholz: Geldautomat gesprengt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

In der Nacht zu Freitag, 20.10.2023, haben bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten im hannoverschen Stadtteil Groß-Buchholz gesprengt. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt mit einem Pkw. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes Hannover sprengten mindestens zwei bislang unbekannte Täter gegen 04:00 Uhr einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Straße "Am Roderbruchmarkt" im Stadtteil Groß-Buchholz. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Einsatzkräften konnten die Täter mit einem nicht näher beschriebenen Fahrzeug unerkannt entkommen. Auch die Fluchtrichtung der Täter ist bislang unbekannt. Noch in der Nacht waren Delaborierer des Landeskriminalamtes Niedersachsen vor Ort, um möglicherweise noch vorhandenes Sprengmaterial zu entschärfen. Teile der Filiale, welche sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses befindet, sind durch die Sprengung beschädigt worden. Das Gebäude wurde bereits durch Statiker begutachtet und eine mögliche Einsturzgefahr wurde ausgeschlossen. Verletzt wurde durch die Explosion niemand.

Ob und in welcher Höhe die Täter Diebesgut erbeuten konnten, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern, dem Fluchtfahrzeug oder dem Tatgeschehen geben beziehungsweise vorhandenes Videomaterial bereitstellen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu melden. /rod, nash

