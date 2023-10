Polizeidirektion Hannover

POL-H: Mögliche Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet Hannover aufgrund des Zweitligaspiels Hannover gegen Magdeburg

Hannover (ots)

Am Freitag, 20.10.2023, findet um 18:30 Uhr die Zweitligapartie zwischen Hannover 96 und dem 1. FC Magdeburg statt. Verkehrsteilnehmende müssen sich aufgrund des Fußballspiels und einer weiteren Versammlung im hannoverschen Innenstadtgebiet auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Die Polizei Hannover empfiehlt, von nicht notwendigen Autofahrten abzusehen und das Stadion mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Am Spieltag wird die Culemannstraße zwischen Friedrichswall und Kurt-Schwitters-Platz (Nordufer Maschsee) zeitweise gesperrt. Zudem werden am Spieltag zwischen 15:00 - 00:00 Uhr Halteverbote in folgenden Straßen eingerichtet:

- Stammestraße zwischen Stadionbrücke und Lodemannweg

- Culemannstraße beidseitig inklusive Parkbuchten zwischen Friedrichswall und Kurt-Schwitters-Platz

- Waterloostraße/ Bruchmeisterallee zwischen Am Waterlooplatz und Robert-Enke-Straße (inklusive Parkbuchten)

- Am Waterlooplatz zwischen Waterloostraße und Am Schützenplatz (außer Parkbuchten)

- Am Schützenplatz zwischen Viktoria-Luise-Weg und Bruchmeisterallee

Für Fans von Hannover 96 steht der Schützenplatz als kostenpflichtige Parkmöglichkeit am Freitag zur Verfügung. Für Gastfans von dem 1. FC Magdeburg sind hingegen keine extra Parkmöglichkeiten vorgesehen.

Die Polizei bittet Autofahrende daher von nicht zwingend notwendigen Autofahrten im Umkreis des Stadions abzusehen und alternative Anreisemöglichkeiten zu nutzen. /rod, aw

