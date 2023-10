Polizeidirektion Hannover

POL-H: Harry Blome übernimmt die Geschicke des Zentralen Kriminaldienstes Hannover (ZKD)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hannover (ots)

Harry Blome ist der neue Leiter des ZKD. Der 58-Jährige ist Nachfolger des Leitenden Kriminaldirektors Ralf-Günter Goßmann, der zuvor erfolgreich den ZKD geführt hatte. Am 17.10.2023 gratulierte die Polizeipräsidentin der Polizeidirektion Hannover, Gwendolin von der Osten, dem neuen Leiter.

"Mit der Leitung des ZKD Hannover hat Harry Blome eine anspruchsvolle, vielfältige Aufgabe in der Polizeidirektion Hannover übernommen. Er hat nahezu alle Bereiche des ZKD als Leiter durchlaufen und ist mit seiner Expertise die richtige Besetzung für diesen Posten", so die Polizeipräsidentin.

Harry Blome ist seit 1985 Polizeibeamter des Landes Niedersachsen. Nach seinen Anfängen in der Bereitschaftspolizei (jetzt Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen) in Uelzen und Hannover mit zwischenzeitlichem Studium für den gehobenen Dienst wechselte der gebürtige Hoyerhagener 1994 in die Polizeidirektion Hannover und dort in den Zentralen Kriminaldienst. In der Kriminalfachinspektion 1 (Bekämpfung von Tötungs-, Brand- und Sexualdelikten) entwickelte Harry Blome seine Leidenschaft für differenzierte, komplexe Kriminalitätsbekämpfung.

Von 1999 bis 2001 absolvierte er das Studium für den höheren Dienst an der Polizeiführungsakademie in Münster-Hiltrup (heute Deutsche Hochschule der Polizei). Anschließend war er Dozent an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege (Fachbereich Polizei, jetzt Polizeiakademie Niedersachsen) in Hannoversch Münden und Hildesheim, leitete das Mobile Einsatzkommando in Hannover und danach das Polizeikommissariat Nordstadt. Seit 2009 ist er ununterbrochen im Zentralen Kriminaldienst tätig. Er leitete insbesondere die Kriminalfachinspektion für die Bekämpfung von Tötungs-, Brand- und Sexualdelikten, die Fachinspektion für die Bekämpfung von Cybercrime, Wirtschaftskriminalität, Korruptions- und Amtsdelikten sowie für fünf Jahre den polizeilichen Staatsschutz.

Harry Blome ist Vater eines 22-jährigen Sohnes und seit zwölf Jahren begeisterter Nordstädter. Im Mai 2022 übernahm Blome aufgrund einer schweren Erkrankung Ralf-Günter Goßmanns dessen Dienstgeschäfte. Im August 2023 wurde der Dienstposten Harry Blome übertragen, und im September ernannte ihn der Landespolizeipräsident Axel Brockmann zum Leitenden Kriminaldirektor.

Gwendolin von der Osten wünschte Harry Blome "ein gutes Gespür für die Herausforderungen einer zukunftsorientierten Kriminalitätsbekämpfung." Der bedankte sich: "Nachfolger von Ralf-Günter Goßmann zu sein, mit dem ich fortlaufend im Kontakt bin, ehrt mich sehr. Ich habe von dem ausgefuchsten Kriminalisten sehr viel gelernt."

Über den Zentralen Kriminaldienst Hannover

Der ZKD ist in fünf Kriminalfachinspektionen (KFI) und die Zentrale Kriminalinspektion untergliedert. In der KFI 1 werden Tötungs-, Brand- und Sexualdelikte ausermittelt, in der KFI 2 Raub-, Erpressungsdelikte, Trickdiebstahls- und Trickbetrugskriminalität sowie Kraftfahrzeugdiebstähle. Die Mitarbeitenden der KFI 3 führen die Ermittlungen in den Bereichen Cybercrime, Wirtschafts- und Korruptionskriminalität, Amtsdelikte, Falschgeldkriminalität und Geldwäsche. Die KFI 4 ist verantwortlich für den polizeilichen Staatsschutz, also die Verhinderung und Verfolgung politisch motivierter Straftaten. Die KFI 5 ist die "Serviceinspektion" - mit Kriminaldauerdienst, Kriminaltechnik, Fahndung, Aktenhaltung, Asservatenstelle und IT-Forensik. In der Zentralen Kriminalinspektion wird im Wesentlichen Organisierte und Milieukriminalität bekämpft.

Das ZKD-Hauptdienstgebäude befindet sich in der Calenberger Neustadt auf dem Gelände der Polizeidirektion Hannover. Weitere Liegenschaften sind in der Marianne-Baecker-Allee in Linden und in der Meyenfelder Straße in Garbsen. Insgesamt umfasst der ZKD etwa 680 Mitarbeitende, darunter neben Vollzugsbeamtinnen und -beamten auch Tarifbeschäftigte einschließlich Expertinnen und Experten aus den IT-, Finanz-, Islam- und Sozialwissenschaften. /san, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell