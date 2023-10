POL-H: Hannover-Marienwerder: Schwerverletzter nach Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad. Wer kann Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben?

Hannover (ots) - Am Donnerstagmittag, gegen 14:45 Uhr, wurden durch Pilzsammler in einem Waldstück in Nähe der L381 zwischen Großburgwedel und Fuhrberg Knochen gefunden. Die Männer verständigten nach ihrem Fund die Polizei. Der Kriminaldauerdienst Hannover hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes Hannover wird bestätigt, dass es sich bei den Knochen um menschliche ...

