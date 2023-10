Polizeidirektion Hannover

POL-H: Kontrollen in der Innenstadt: Polizei fasst mehrere mutmaßliche Drogendealer - neun vorläufige Festnahmen, vier beschleunigte Verfahren, eine Haftstrafe

Hannover (ots)

Mit dem Ziel Straftaten zu verfolgen und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken führt die Polizei Hannover regelmäßig Schwerpunktkontrollen in der Innenstadt durch. Bei einem entsprechenden Einsatz konnten die Beamtinnen und Beamten am Dienstag, 10.10.2023, mehrere mutmaßliche Drogenhändler fassen und Betäubungsmittel beschlagnahmen. Vier Tatverdächtige erhielten ein beschleunigtes Verfahren vor dem Amtsgericht.

Bei den mehrstündigen Kontrollen an verschiedenen Orten in der hannoverschen Innenstadt stand vor allem die Bekämpfung des unerlaubten Drogenhandels im Fokus der Polizei. Schon kurz nach Beginn der Kontrollen konnten die Einsatzkräfte im Bereich Stellwerk beobachten, wie ein 20 Jahre alter mutmaßlicher Dealer einem 28-Jährigen Kokain verkaufte. Sowohl die Drogen als auch Dealgeld konnten bei den anschließenden Personenkontrollen entdeckt. Der Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen und im Zuge eines beschleunigten Verfahrens vom Amtsgericht Hannover zu einer Geldstrafe verurteilt.

Wenig später schritten die Polizisten ein, nachdem sie beobachtet hatten, wie ein mutmaßlicher Dealer aus einem Versteck am Stellwerk mehrere Konsumeinheiten Kokain hervorholte und weitere Drogen zurücklegte. Bei der Personenkontrolle wurden keine Drogen gefunden, jedoch beschlagnahmten die Einsatzkräfte zwölf verkaufsfertige Einheiten Kokain aus dem ausgemachten Versteck. Der 29 Jahre alte Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen, um auch ihn am Folgetag dem beschleunigten Verfahren vor dem Amtsgericht Hannover zuzuführen. Auch er wurde zu einer Geldstrafe verurteilt.

Gegen 13:30 Uhr beobachteten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten auf dem Stellwerk-Vorplatz einen 31-Jährigen, der offensichtlich Drogen an mehrere Personen verkaufte. Bei der anschließenden Personenkontrolle entdeckten die Einsatzkräfte nicht nur Dealgeld, sondern noch neun weitere Verkaufseinheiten Kokain bei dem Mann. Auch er wurde in Gewahrsam genommen, um ihn am Folgetag vor Gericht zu stellen, welches auch ihn zu einer Geldstrafe verurteilte.

Ebenfalls im Bereich Stellwerk soll ein 23-Jähriger einer 53-Jährigen Kokain verkauft haben. Bei der unmittelbaren Kontrolle wurden bei der Frau die Drogen und bei dem mutmaßlichen Händler entsprechendes Dealgeld gefunden und jeweils beschlagnahmt. Während die Frau nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen gehen konnte, ging es für den 23-Jährigen in den Polizeigewahrsam, um ihn am Mittwoch dem beschleunigten Verfahren zuzuführen. Wie bei den anderen drei Männern erhielt auch dieser eine Geldstrafe.

U-Haft drohte zudem einem 25-Jährigen, nachdem er nach einem Drogengeschäft festgenommen wurde. Die Polizei bemerkte, wie er einer 28-jährigen Frau Kokain verkaufte. Die Drogen konnten bei der Kontrolle der Frau entdeckt und beschlagnahmt werden. Da der 25-Jährige bereits zuvor schon drei Mal wegen Handeltreibens mit Kokain festgenommen worden war, wird ihm der gewerbsmäßige Handel vorgeworfen. Aufgrund der Straftat wurde er festgenommen, um ihn am Mittwoch einem Haftrichter vorzuführen. Der 25-Jährige erhielt am Donnerstag eine dreimonatige Haftstrafe. /ram, aw

