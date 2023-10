Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Unbekannter Leichnam als vermisste Kerstin Simone G. identifiziert

Hannover (ots)

Der unbekannte Leichnam, welcher am Donnerstag, 12.10.2023, durch Pilzsammler in einem Waldstück an der Landstraße 381 aufgefunden wurde, konnte anhand eines DNA-Abgleichs als die seit dem 11.09.2022 vermisste Kerstin Simone G. vom Würmsee identifiziert werden.

Am 12.10.2023 hatten Pilzsammler zwischen Fuhrberg und Großburgwedel menschliche Knochen entdeckt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5625179). Aufgrund des fortgeschrittenen Verwesungszustands des Leichnams war eine Identifizierung und Ermittlung der Todesursache vor Ort nicht möglich.

Durch die Obduktion und anhand eines DNA-Abgleichs konnte die Leiche nunmehr zweifelsfrei als Kerstin Simone G. identifiziert werden. Laut des Ergebnisses der rechtsmedizinischen Untersuchung gibt es Hinweise auf eine Gewalteinwirkung.

Ergänzende Nachfragen können ab Freitag, 20.10.2023, an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hannover gerichtet werden. /aw, rod

