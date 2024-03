Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Unterbringungseinrichtung - Sind Sie Zeugin oder Zeuge?

Nettetal-Breyell (ots)

Donnerstagnacht wurde in eine Unterbringungseinrichtung der Stadt Nettetal auf der Lobbericher Straße eingebrochen. Dabei wurden diverse Haushaltswaren und elektronische Geräte entwendet. Ein Bewohner beobachtete gegen 01:30 Uhr einen Mann, der etwa 25-30 Jahre alt war, 160 cm groß und eine kräftige Statur hatte, wie er in grauer Arbeitskleidung diverse weiße Kisten aus einem Lagerraum in Richtung Eingangsbereich transportierte. Aufgrund der Arbeitskleidung ging er davon aus, dass es sich bei dem besagten Mann um einen Mitarbeiter der Einrichtung handelte. Der Mann kann nicht sagen, ob es sich nur um einen Täter handelt. Wenn Sie ebenfalls eine verdächtige Beobachtung gemacht haben oder Angaben zu dem Unbekannten machen können, melden Sie sich bitte unter folgender Rufnummer der Polizei: 02162/377-0. /jk (226)

