Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrunkener Rollerfahrer flüchtet vor Streife: 46-Jähriger mit über 2 Promille unterwegs

Kassel (ots)

Kassel: Ein offenbar alkoholisierter Rollerfahrer ist in der Nacht zum heutigen Montag in der Leipziger Straße in Kassel vor der Polizei geflüchtet. Eine Streife hatte den 46-Jährigen aus Kassel gegen 0:40 Uhr anhalten wollen, wobei er jedoch in Richtung Innenstadt davonfuhr. Als das Polizeiauto am Unterneustädter Kirchplatz auf gleicher Höhe mit dem Zweiradfahrer war, kam es zum seitlichen Zusammenstoß. Der 46-Jährige stürzte daraufhin und zog sich leichte Verletzungen zu. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad und auch erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab anschließend einen Wert von über 2 Promille, weshalb dem Mann von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Da der Roller deutlich höhere Geschwindigkeiten als 45 km/h erreicht hatte, wurde das Fahrzeug zudem sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

