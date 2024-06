Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Schwalm-Eder, Gemarkung Wabern: Tödlicher Verkehrsunfall mit 14-jährigem Fahrradfahrer

Kassel (ots)

Am Freitag, 14.06.2024, 17:30 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 3148 zwischen Wabern-Uttershausen und Borken-Lendorf ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger PKW-Fahrer (polnischer Staatsangehöriger) befuhr mit seinem PKW Ford Transit die Landstraße 3148 von Wabern-Uttershausen in Fahrtrichtung Borken-Lendorf. Ein 14-jähriger Fahrradfahrer aus Wabern-Uttershausen befuhr mit zwei anderen Fahrradfahrern einen Feldweg, der die o.a. Landstraße kreuzt. In Höhe des Unfallortes kam es dann auf der Landstraße 3148 zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Fahrradfahrer. Der 14-jährige Fahrradfahrer, der einen Fahrradhelm trug, wurde in der Folge vom Fahrrad geschleudert und schlug einige Meter weiter entfernt gegen ein Verkehrsschild. Dadurch wurde er so stark verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Weder der PKW-Fahrer noch die beiden anderen Fahrradfahrer wurden verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro. Zur genauen Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet. Polizeibeamte der Polizeistation Fritzlar haben den Verkehrsunfall aufgenommen. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße 3148 bis um 20:00 Uhr im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.

Frank Jochheim, Erster Polizeihautkommissar

