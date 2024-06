Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Scheiben an Weserspitze eingeworfen: Randalierer landet zur Ausnüchterung im Gewahrsam

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor: Am gestrigen Mittwochabend, gegen 18:30 Uhr, meldeten mehrere Passanten einen Randalierer an der "Weserspitze" in Kassel, der dort offenbar wild mit Gegenständen um sich warf. Die zum Ort des Geschehens eilende Streife des Reviers Nord konnte den Randalierer, einen derzeit in Kassel wohnenden 23-Jährigen, festnehmen. Er hatte bereits die Scheibe einer Bankfiliale mit einer Glasflasche sowie die Windschutzscheibe eines geparkten Pkw mit einem Einkaufskorb beschädigt. Da ein Atemalkoholtest bei ihm einen Wert von rund 2 Promille ergab, endete für ihn der Abend in Polizeigewahrsam. Die Streife brachte ihn zur Ausnüchterung ins Polizeipräsidium. Er muss sich zudem nun wegen der zwei Sachbeschädigungen verantworten.

