Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Verstöße festgestellt

Schifferstadt (ots)

Im Rahmen von mehreren Verkehrskontrollen durch die Polizeiinspektion Schifferstadt konnten am Montagmorgen mehrere Verstöße festgestellt und geahndet werden. Bei den Kontrollen, die unter anderem in Schifferstadt, Limburgerhof, Waldsee und Dannstadt-Schauernheim durchgeführt wurden, konnten unter anderem elf Gurtverstöße und vier Handyverstöße geahndet werden, darüber hinaus drei Verstöße gegen ein Durchfahrtsverbot an einer Schule in Limburgerhof. Aufgrund mehrerer Mängel wurden zudem noch zahlreiche Mängelberichte ausgestellt.

