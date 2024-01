Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Reihe an Betrugsversuchen

Speyer (ots)

Am Montag, dem 29.01.2024 kam es zwischen 14:15 Uhr und 18:30 Uhr zu mehreren Betrugsversuchen via Telefonanruf. Hierbei wurden mehrere Speyerer von ihnen unbekannten Personen angerufen. Durch die unbekannten Anrufer wurde hierbei vorgetäuscht, dass die Geschädigten etwas gewonnen hätten oder eine Schocknachricht überbracht. Zudem gaben sich die unbekannten Anrufer als Polizeibeamte aus. Die Angerufenen verhielten sich vorbildlich und bemerkten die Betrugsmasche, ohne auf etwaige Forderungen einzugehen. Falls auch Sie Opfer eines versuchten oder vollendeten Betrugs wurden, so melden Sie sich bitte unverzüglich bei der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Es kommt immer wieder zu Anrufen, in welchen ein Gewinn in Aussicht gestellt wird oder angeblich die Polizei schockierende Nachrichten überbringt. Die Polizei rät zu folgenden Verhaltenshinweisen - Geben Sie keine persönlichen Daten wie Name, Geburtsdatum, Bankverbindungen, Vermögensverhältnisse an fremde Personen heraus. - Gehen Sie nicht auf die Forderungen ein, prägen Sie sich jedoch die Stimme und sprachlichen Besonderheiten des Anrufers ein. - Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn Sie in Ihrem Telefon angezeigt wird. - Lassen Sie Ihre Telefonnummer aus den Telefonverzeichnissen löschen. - Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Bringen Sie den Anruf bei der nächsten Polizeidienststelle oder per Onlinewache zur Anzeige.

