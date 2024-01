Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrrad sichergestellt, Eigentümer gesucht

Speyer (ots)

Am Montag, dem 29.01.2024, um 16:20 Uhr konnte die Polizei eine 39-jährige Speyererin mit einem mitgeführten Fahrrad im Bereich der Industriestraße einer Kontrolle unterziehen. Hierbei verstrickte sie sich in Widersprüche was die Herkunft des Fahrrads anging und gab schließlich zu, dieses im Bereich Am Renngraben entwendet zu haben. Das Fahrrad der Marke Elops dürfte aus einer offenstehenden Garage gestohlen worden sein. Gegen die Dame wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrraddiebstahls eingeleitet und das Fahrrad zum Zwecke der Eigentumssicherung sichergestellt. Wem wurde sein Fahrrad im Bereich Renngraben gestohlen? Wer kann Hinweise zu dem Sachverhalt geben? Zeugen, oder der Eigentümer des Fahrrads selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

